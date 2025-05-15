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Путин провел совещание по подготовке к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин накануне вечером организовал совещание по подготовке к переговорам с Украиной. На мероприятии присутствовало высшее военно-политическое руководство страны, сообщает пресс-служба Кремля.

На опубликованном видео Путин заходит в кабинет. Присутствующие встают, приветствуют российского лидера, затем все садятся за стол.

На совещании заметили министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова, главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСБ Александра Бортникова. Также там присутствовали секретарь Совбеза Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Помимо этого, на встречу пригласили всех командующих группировками российских войск в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле начнутся около 10:00 в четверг. Их проведут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче.