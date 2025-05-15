Начало переговоров по украинскому кризису в Стамбуле будет в 10:00
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Переговоры по поводу урегулирования украинского кризиса в турецком Стамбуле начнутся примерно в 10:00 по московскому времени. Они пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который знаком с деталями организации встречи.
Переговоры будут организованы в закрытом для прессы режиме.
В этом же месте переговоры между делегациями из РФ и Украины проходили в марте 2022 года. На них удалось добиться договоренностей, однако Киев их сорвал.
Ранее сообщалось, что в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на 15 мая не запланированы встречи с делегатами из России и Украины. Политик будет работать в Анкаре, а переговоры между Москвой и Киевом пройдут в Стамбуле.