Начало переговоров по украинскому кризису в Стамбуле будет в 10:00

Переговоры по поводу урегулирования украинского кризиса в турецком Стамбуле начнутся примерно в 10:00 по московскому времени. Они пройдут в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который знаком с деталями организации встречи.

Переговоры будут организованы в закрытом для прессы режиме.

В этом же месте переговоры между делегациями из РФ и Украины проходили в марте 2022 года. На них удалось добиться договоренностей, однако Киев их сорвал.

Ранее сообщалось, что в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на 15 мая не запланированы встречи с делегатами из России и Украины. Политик будет работать в Анкаре, а переговоры между Москвой и Киевом пройдут в Стамбуле.