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В графике Эрдогана на 15 мая не запланированы встречи с делегатами РФ и Украины

Встречи с представителями России и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, отсутствуют в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Руководитель этого государства 15 мая будет работать в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные канцелярии главы республики.

Эрдоган в четверг проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Визит ожидается в резиденции в Анкаре.

После встречи Эрдоган отправится на мероприятие в конгресс-центр правящей Партии справедливости и развития. Также он посетит Объединение торгово-промышленных палат и бирж Турции.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал, что Турция готова внести «вклад в дело мира». Страна готова выступать в качестве посредника и принимающей стороны для контактов.