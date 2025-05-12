Турция готова внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине

сегодня в 15:13

Фидан: в ближайшее время РФ и Украина добьются компромисса по переговорам

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уверен, что РФ и Украина смогут в ближайшее время добиться некоторых компромиссов для начала урегулирования кризиса. Анкара, со своей стороны, готова внести любой вклад в этот процесс, в частности, как посредник и принимающая сторона для контактов, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, сообщает ТАСС .

Турция призывает РФ и Украину поскорее договориться о завершении стрельбы. Анкара надеется, что такого решения удастся достигнуть, добавил дипломат.

Президент Турции и все чиновники готовы внести вклад в дело мира. Речь идет, в том числе, о функциях посредника и принимающей стороны.

Существует проблема, которую нужно решить. Киев хочет сначала прекращения огня, а потом начала переговоров. Москва желает обратного. В ближайшие дни, по мнению Фидана, Украина и Россия смогут добиться компромисса.