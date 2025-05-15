Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле

Украинский президент Владимир Зеленский к концу дня 15 мая официально утвердил полный состав делегации, которая возобновит мирные переговоры с Россией, которые по инициативе Киева были прерваны в 2022 году. Возглавит делегацию министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет РЕН ТВ .

Для предстоящих переговоров с Россией в Стамбуле Зеленский официально сформировал переговорную группу, в которую вошли 12 человек. Делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. В состав его команды также вошли: первый заместитель руководителя Министерства иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад и первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский.

Военный блок в делегации представят: заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Алексей Шевченко, заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Евгений Шинкарев и заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Александр Дьяков.

Из военного руководства Украины в состав делегации вошли советник главы Офиса президента Александр Бевз, офицер протокола при Главнокомандующем ВСУ Георгий Кузьмичев, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов, а также руководитель управления международного и операционного права в Центральном юридическом управлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Маловацкий.

В состав российской делегации, которую 14 мая утвердил президент Владимир Путин, вошли восемь человек. Четверо из них — эксперты.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом должны были состояться 15 мая, но в итоге перенесены на 16 мая. Российская делегация ждет украинских переговорщиков с самого утра на территории Турции.