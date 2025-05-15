Зеленский в очередной раз выдвинул условие перед переговорами с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский снова заявил о важности сначала остановить боевые действия, затем начать переговорный процесс с Россией, сообщает РБК .

Лидер Украины по-прежнему настаивает на условии, чтобы боевые действия в зоне проведения специальной военной операции прекратились до начала переговоров. Он считает, что если стороны начнут спорить о деталях прекращения огня, то конфликт может растянуться еще на годы.

При этом Зеленский заявил, что все равно рассчитывает на то, что переговоры делегаций состоятся.

«Никто не проигнорирует даже малейший шаг, который может привести к миру. Наша позиция остается конструктивной», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры российской и украинской делегаций могут быть перенесены на 16 мая. По его словам, Киев ждет четких указаний со стороны Турции насчет начала переговорного процесса.