Мединский провел переговоры с представителями США, узнало Reuters

Глава российской делегации в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский провел переговоры с представителями США, сообщает газета «Известия» со ссылкой на публикацию агентства Reuters и его источник. Консультации Мединского с американцами завершились.

Ранее российские переговорщики прибыли в президентский офис Долмабахче на переговоры с делегацией Украины. На встрече делегатов Москвы и Киева поприсутствуют турецкие и американские представители, сообщали власти стран.

Российско-украинские переговоры изначально были запланированы на четверг, 15 мая, но их перенесли на следующий день.

Нынешние консультации РФ и Украины являются продолжением мирного процесса, прерванного в 2022 году, заявлял Мединский. Он также сообщал, что российская сторона готова обсудить компромиссы во время переговоров с Украиной.