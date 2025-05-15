Мединский заявил о готовности к компромиссам в переговорах с Украиной

Российская делегация готовится к встрече с представителями Украины. Руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва допускает компромиссы в контакте с Киевом, пишет РИА Новости .

«Мы готовы к возможным компромиссам, их обсуждению», — заявил Мединский.

В настоящее время представители России сохраняют рабочий настрой и ждут, когда в Стамбул прибудет полная делегация Украины.

Ранее Мединский сообщил, что сделает важное заявление для прессы в 17:30. Территориально оно будет озвучено в генконсульстве РФ в Стамбуле.