Владимир Мединский выступит с заявлением в Стамбуле в 17:30
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Российская делегация прибыла в Стамбул для того, чтобы начать прямые переговоры с Украиной, однако они до сих пор не стартовали. Теперь представители Москвы готовятся сделать заявление и уже обозначили его точное время, сообщает ТАСС.
Представители России сделают срочное заявление для журналистов в 17:30 по московскому времени.
Информацию о готовящемся заявлении подтвердил глава делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее сообщалось, что один из членов российской делегации отменил бронирование номера в пятизвездочном отеле в Турции.