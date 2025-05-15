Источник анонсировал срочное заявление российской делегации в Стамбуле

«Звезда»: делегаты РФ сделают важное заявление перед переговорами с Украиной

В ближайшее время участники российской делегации, прилетевшие в Стамбул на переговоры с Украиной, сделают «важное заявление», утверждает корреспондент «Звезды» Константин Коковешников со ссылкой на источник. Его могут озвучить до начала консультаций, примерно через час.

Между тем журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале заявил, что один из членов команды переговорщиков России «отменил бронирование в пятизвездочном стамбульском отеле». Он не уточнил, с чем это связано.

Ранее украинские СМИ сообщили, что самолет президента Украины Владимира Зеленского готовится вылететь из Анкары в Стамбул. Пока неизвестно, будет ли присутствовать на борту сам Зеленский.

РИАМО рассказывало, кто примет участие в российско-украинских переговорах в Стамбуле 15 мая и какие темы там обсудят.