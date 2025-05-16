Встреча России и Украины в Стамбуле завершилась

В Стамбуле подошли к концу переговоры России и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Турции.

Встреча российской и украинской делегаций длилась менее двух часов. Она проходила во дворце Долмабахче.

Переговоры стартовали в 13:37 по московскому времени. На них также присутствовали представители Турции. Завершилась встреча в 15:20 по Москве.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что надеется на конструктивный подход Москвы и Киева к переговорам, который приведет стороны к миру.