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Трамп заявил, что может позвонить Путину для обсуждения ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил того, что он может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Республиканец заявил, что может позвонить Путину для обсуждения украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил необходимость встречи Путина и Трампа, чтобы они обсудили международные вопросы, в том числе украинский конфликт. При этом переговоры требуют хорошей подготовки.

Также он сообщил, что вечером в пятницу Путин может провести международный разговор. С кем президент РФ намерен созвониться, не разглашается.

16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Они продлились менее 2 часов.