Песков: Путин вечером может провести международный разговор

У президента РФ Владимира Путина вечером 16 мая может состояться международный телефонный разговор. Такой вариант не исключил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Официальный представитель Кремля не стал уточнять, с кем именно Путин может провести разговор.

Между тем в Стамбуле 16 мая российская и украинская делегации собрались, чтобы провести прямые переговоры. Встреча проходит в президентском офисе Долмабахче.

Утром также прошли переговоры Украины, Турции и США.