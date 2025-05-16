Песков подчеркнул, что встреча Путина и Трампа необходима

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Им нужно обсудить международные вопросы, в том числе украинский конфликт, сообщает РИА Новости .

Песков подчеркнул, что встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. Она необходима для развития российско-американских отношений, а также для урегулирования украинского кризиса.

Что касается возобновления партнерства России и НАТО, об этом трудно говорить. Пресс-секретарь российского президента напомнил, что Североатлантический альянс фактически воюет со страной. Также Песков отметил, что вечером Путин может провести международный разговор.

Трамп заявил в Абу-Даби, что его встреча с главой РФ пройдет, как только это получится устроить. Он готов поехать на встречу прямо сейчас, но хотел бы увидеть своего внука, который недавно появился на свет.