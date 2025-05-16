Трамп озвучил, когда собирается встретиться с Путиным
Трамп собирается встретиться с Путиным, когда это станет возможно
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в Абу-Даби, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным пройдет, как только это получится устроить. Он готов поехать на встречу прямо сейчас, но хотел бы увидеть своего внука, сообщает РИА Новости.
Трамп также отметил, что мир стал безопаснее. В ближайшие 2-3 недели он будет еще более безопасным.
Для этого американский лидер пообещал обратить внимание на несколько ситуаций и начать заниматься ими.
Ранее президент США заявил, что возвращается в Вашингтон. Изначально он планировал посетить переговоры в турецком Стамбуле, но Путин туда не приехал, и Трамп поступил аналогично.