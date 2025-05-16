Трамп озвучил, когда собирается встретиться с Путиным

Трамп собирается встретиться с Путиным, когда это станет возможно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в Абу-Даби, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным пройдет, как только это получится устроить. Он готов поехать на встречу прямо сейчас, но хотел бы увидеть своего внука, сообщает РИА Новости .

Трамп также отметил, что мир стал безопаснее. В ближайшие 2-3 недели он будет еще более безопасным.

Для этого американский лидер пообещал обратить внимание на несколько ситуаций и начать заниматься ими.

Ранее президент США заявил, что возвращается в Вашингтон. Изначально он планировал посетить переговоры в турецком Стамбуле, но Путин туда не приехал, и Трамп поступил аналогично.