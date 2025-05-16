Трамп заявил, что мир станет значительно безопаснее в течение 2-3 недель

В мире станет намного безопаснее в течение 2-3 недель, подчеркнул президент США Дональд Трамп. При этом встреча с президентом России Владимиром Путиным пройдет тогда, когда станет возможна, сообщает ТАСС .

Ранее сообщалось, что глава Соединенных Штатов, скорее всего, вернется обратно в Вашингтон и не поедет на переговоры в Стамбул. Лидер страны подчеркнул, что у него регулярно спрашивают, куда он отправится дальше.

Изначально президент США собирался поехать в Турцию на переговоры. Но из-за отсутствия там Путина Трамп возвращается в Америку.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле должны были начаться 15 мая, но их перенесли на пятницу.