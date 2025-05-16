Стало известно, намерен ли Трамп поехать на переговоры в Стамбул

сегодня в 11:12

Sky News: Трамп вернется в США и не поедет на переговоры в Стамбул

Американский президент Дональд Трамп с большой долей вероятности вернется в Соединенные Штаты и не поедет на переговоры в Стамбул, сообщает газета « Известия » со ссылкой на Sky News.

Хозяин Белого дома отметил, что у него постоянно спрашивают, куда он поедет дальше.

«Мы, вероятно, возвращаемся в Вашингтон», — сказал Трамп.

Изначально американский президент планировал направиться в Турцию на переговоры. Однако из-за отсутствия российского лидера Трамп в Стамбул не поехал.

Глава США не понимает, с кем ему встречаться в Турции, если туда не прибыл президент РФ Владимир Путин.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле должны были начаться 15 мая. Однако их перенесли на 16 мая.