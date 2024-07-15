Орбан направил идеи по урегулированию конфликта на Украине лидерам стран ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей миссии на Украину, в РФ и США, сообщает ТАСС .

Визиты на Украину, в Россию и Штаты Орбан совершил со 2 по 11 июля.

Так, премьер-министр побывал на Украине, где предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить боевые действия для начала переговоров с РФ. В Киеве от такой инициативы отказались, заявив, что собираются решать вопрос путем «саммитов мира».

После этого венгерский политик отправился в Россию. На встрече с Владимиром Путиным, которая прошла при участии делегаций обеих стран, он также обсудил урегулирование конфликта на Украине.

Побывал Орбан и в США, где встретился с бывшим президентом Дональдом Трампом. Политики провели переговоры, где обсудили перспективы разрешения украинского конфликта. Орбан подчеркнул, что Трамп сможет решить эту проблему.

По итогам этих визитов Орбан выдвинул предложения об урегулировании конфликта на Украине, которые он в письменном виде предъявил лидерам Евросоюза.

Как сообщил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, в предложениях представлена реалистичная оценка ситуации. Также в них говорится, что Европа должна прекратить кровопролитие и изменить свой политический курс.