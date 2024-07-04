Зеленский не согласился прекращать огонь ради переговоров с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил ему ввести режим прекращения огня и начать переговоры с Россией. Глава Украины ответил отказом, сообщает «Царьград» .

«Я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить о прекращении огня», — сказал Зеленский.

По мнению президента Украины, если прекратить боевые действия, при этом не имея конкретного плана завершения всего противостояния, то получится только заморозить конфликт.

При таком раскладе военные действия не будут завершены в полной мере, полагает Зеленский.