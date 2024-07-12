Орбан назвал Трампа «президентом» и заявил, что он добьется мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом. После переговоров глава венгерского правительства написал в соцсети, что они обсудили перспективы разрешения украинского конфликта, сообщает «Царьград» .

Судя по словам Орбана, он встретился с Трампом в Мар-а-Лаго — именно там находится резиденция бывшего американского лидера. В своем посте премьер-министр также назвал Трампа «президентом», хотя республиканец только участвует в президентской гонке.

«Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить сегодня президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему», — написал Орбан.

В свою очередь Трамп также поблагодарил Орбана за встречу. Экс-хозяин Белого дома подчеркнул, что мир на Украине должен наступить как можно быстрее, а сам конфликт в стране «вообще не должен был начинаться».