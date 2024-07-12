Трамп: конфликт на Украине вообще не должен был начинаться

Трамп о конфликте на Украине: должен быть мир и быстро

Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что украинский конфликт не должен был начинаться. В своей соцсети Truth Social республиканец написал, что мира на Украине нужно добиться как можно скорее, сообщает Газета.ru .

Таким заявлением Дональд Трамп прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об их недавней встрече. Венгерский премьер отмечал, что при переговорах с экс-главой Соединенных Штатов они обсуждали варианты разрешения украинского кризиса.

«Должен быть мир и быстро. Слишком много жертв в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — написал Дональд Трамп.

Ранее Трамп утверждал, что если он вернется в Овальный кабинет, то решит конфликт между Россией и Украиной за 24 часа.