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Путин заявил, что обсудил с Орбаном пути урегулирования конфликта на Украине

Российский президент Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пути мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине, сообщает ТАСС .

«Безусловно, состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что также на переговорах с Орбаном обсуждались возможные пути урегулирования украинского конфликта.

Российский лидер добавил, что венгерский премьер рассказал о прошедшей встрече с киевскими властями и своем предложении о прекращении боевых действий для начала переговоров России и Украины.

В пятницу в Кремле состоялись переговоры Путина и Орбана, который прибыл в Москву с миротворческой миссией. Встреча продлилась свыше 2,5 часа и прошла при участии делегаций обеих стран.

Ранее в украинском МИД заявили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен был согласовать с Киевом свой визит в Россию.