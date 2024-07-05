МИД Украины заявил, что визит Орбана в Москву не согласовали с Киевом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен был согласовать свой визит в Россию с Киевом, заявил МИД Украины .

5 июля Виктор Орбан прибыл в Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В том числе политики обсудили решение конфликта на Украине.

В Киеве данный визит Орбана был воспринят критично. Там отметили, что решать вопрос об урегулировании конфликта без участия украинской стороны неприемлемо.

Также в МИДе Украины подчеркнули, что страна остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу по развитию двустороннего сотрудничества и европейской интеграции.

Ранее Орбан посещал Киев, где предложил Зеленскому прекратить огонь и сесть за стол переговоров с РФ. Украинская сторона отказалась от этого, сославшись на то, что у них есть другой инструмент для решения конфликта — «саммиты мира».