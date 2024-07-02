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Зеленский отказался от предложения Орбана о прекращении огня для переговоров с РФ

Киев в ответ на предложение Виктора Орбана о прекращении огня заявил, что собирается решить конфликт с помощью «саммитов мира», куда не приглашают Россию, сообщает РБК .

Как рассказал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, Владимир Зеленский на план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня ответил категорично.

По его словам, Венгрия стала не первой страной, которая выдвигает подобные инициативы, но ответ Киева остается прежним — Украина не принимает эти предложения.

Зеленский аргументировал свою позицию тем, что Киев воспользуется другим инструментом для урегулирования конфликта. Он уточнил, что речь идет о «саммитах мира».

2 июля премьер-министр Венгрии Орбан предложил Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Он также выразил надежду на то, что его поездка в Киев послужит решению двусторонних проблем.