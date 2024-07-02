Венгрия предложила Украине прекратить огонь для переговоров с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил украинским властям рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы очень высоко ценим инициативы президента (Владимира — ред.) Зеленского, направленные на достижение мира. Я сказал президенту, что эти инициативы требуют много времени», — отметил Орбан после встречи с Зеленским.

Он добавил, что попросил главу государства подумать, можно ли подойти к данному вопросу иначе, прекратить огонь и провести переговоры с РФ.

По его словам, что в предстоящие полгода Венгрия будет председательствовать в совете Евросоюза. Страна планирует поспособствовать урегулированию конфликта на Украине, так как сложившаяся ситуация влияет и на безопасность в Европе.

Он уточнил, что получил от президента Украины ответы на озвученные предложения. Орбан также выразил надежду, что его поездка в Киев послужит решению двусторонних проблем.