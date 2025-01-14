«Науськали» Украину: Лавров назвал, кто стоит за нападением на «Турецкий поток»

США спровоцировали Киев напасть на компрессорную станцию «Турецкого потока». Вашингтон хочет вывести из строя данный газопровод вслед за «Северными потоками», заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости .

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что 11 января Украина атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу. Разрушений не было зафиксировано.

Лавров считает, что США «науськали» Украину напасть на станцию. Глава МИД РФ уверен, что Вашингтон таким способом избавляется от конкурентов в области энергетики.

По мнению главы МИД РФ, Штаты хотят вывести из строя «Турецкий поток» вслед за «Северными потоками», где 26 сентября 2022 года произошли взрывы. Генпрокуратура России тогда инициировала дело об акте международного терроризма.

Между тем министр иностранных дел Венгрии назвал удар Киева по «Турецкому потоку» угрозой. По его словам, атака угрожает суверенитету стран, которые импортируют энергоресурсы через этот маршрут.