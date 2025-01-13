МО: Украина атаковала станцию на Кубани, обеспечивающую подачу газа в Европу

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Минобороны заявило об атаке дронов по важной газовой станции на Кубани

11 января украинские беспилотники атаковали инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Киев попытался оборвать газовые поставки в Европу, все дроны были сбиты средствами ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Энергетический объект находится в населенному пункте Гай-Кодзор. Его атаковали девять украинских беспилотников самолетного типа.

В результате произошедшего разрушений не зафиксировано, никто из персонала станции не пострадал. Оборонное ведомство добавило, что при падении осколков дронов незначительные повреждения были нанесены оборудованию и зданию газоизмерительной станции на территории «Русской». Последствия падения обломков БПЛА оперативно устранили, оборудование привели в норму.

Подача газа в «Турецкий поток» через станцию «Русская» осуществляется в штатном режиме.