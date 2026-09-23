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Завершены монолитные работы в жилых корпусах проекта на Верейской улице

Недвижимость

Девелоперская группа «Родина» продолжает строительство жилого проекта «Родина Парк» на Верейской улице. Проект расположен в восьми минутах от станции БКЛ «Давыдково» и  окружен территорией природного заказника «Долина реки Сетунь».

На строительной площадке полностью завершены монолитные работы в жилых корпусах.

Всего в проекте предусмотрено три формата жилья: клубные дома высотой от 11 до 19 этажей, башни высотой 34–35 этажей и полтора десятка двухуровневых урбан-вилл с террасами. Разные форматы рассчитаны на несколько сценариев проживания в рамках общей инфраструктуры проекта. Лобби каждого из корпусов будет оформлено по индивидуальному дизайн-проекту, основанному на ландшафтах России: «Поля», «Тайга», «Озера», «Горы», «Пустыни».

Для жителей предусмотрен двор с детской площадкой, разделенной на зоны для детей разных возрастов. Для взрослых появятся зоны отдыха под навесами и зеленый коворкинг.

В состав проекта также войдет образовательный медиакластер, создаваемый совместно с Русской медиагруппой.