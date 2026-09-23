сегодня в 17:34

Из Орехово-Зуева в зону СВО отправили стройматериалы

За помощью в Ассоциацию ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа обратилось командование одного из боевых подразделений крылатой пехоты (ВДВ), действующего на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.

Бойцы успешно выполняют боевые задачи и продвигаются вперед, к победе. В связи с наступлением бойцам необходимо закрепляться на новых рубежах, поэтому возникла острая потребность в строительных материалах для сооружения новых позиций и укрытий.

Как была организована помощь:

⦁ Прямое взаимодействие: Командование подразделения напрямую вышло на Ассоциацию ветеранов СВО с просьбой о поддержке.

⦁ Координация: Ассоциация выступила главным связующим звеном, оперативно организовав сбор всего необходимого.

⦁ Результат: К бойцам уже прибыла и разгрузилась автомашина, доверху заполненная стройматериалами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.