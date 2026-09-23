В Орехово-Зуеве прошла встреча с резидентами индустриального парка «Карболит»

Глава округа Руслан Заголовацкий, депутат Государственной Думы Геннадий Панин и депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов посетили индустриальный парк «Карболит». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году «Карболиту» исполняется 110 лет. Сегодня на территории площадью 53 гектара работают 51 компания. С июня прошлого года управлением парка занимается РОСХИМ, что открывает дополнительные возможности для развития промышленной площадки.

Одним из крупнейших резидентов является ООО «Метадинеа», специализирующееся на производстве синтетических смол.

За годы работы предприятие реализовало 9 крупных инвестиционных проектов, в том числе направленных на снижение воздействия на окружающую среду. Современная система очистки обеспечивает степень очистки выбросов более 99%.

До 2029 года компания планирует вложить еще около 1,6 млрд рублей в развитие чистых технологий, безопасность и условия труда, а также создание Центра разработки смол.

«Карболит» продолжает развиваться, привлекая новые инвестиции и создавая условия для роста промышленного потенциала Орехово-Зуевского округа.

Поддержка предпринимательства и повышение производительности труда осуществляются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.