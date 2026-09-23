Мобильные пункты для вакцинации работают в Мытищах

Начался сезон инфекционных заболеваний, поэтому в Мытищах вновь работает мобильный медицинский комплекс, где жители смогут сделать прививки от гриппа. Один из таких мобильных комплексов принимал мытищинцев сегодня около ТЦ «ЭкоБазар Мытищи».

Мобильный пункт оснащен всем необходимым для безопасной вакцинации. Как рассказала медсестра поликлиники № 2 Людмила Жукова, процедура проходит строго по регламенту: перед прививкой врач обязательно осматривает пациента, измеряет давление, уточняет самочувствие и выясняет, есть ли аллергия. Прививку ставят только после того, как специалист убедится — противопоказаний нет.

Регулярную вакцинацию поддерживают и сами жители. Владимир и Наталья Семины делают все необходимые прививки каждый год. По их мнению, мобильные комплексы — очень удобное решение.

«Моя жена — врач, и именно она привила мне привычку регулярно вакцинироваться. Профилактика заболеваний — не шутка: к этому нужно относиться серьезно и ответственно», — рассказал Владимир.

Строительство и оснащение медицинских учреждений, а также профилактика заболеваний ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.