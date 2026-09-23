Пумы, волки, лисы и крокодилы: в РФ заблокировали сайты продаж диких животных

Генпрокуратура заблокировала сайты, на которых продавали диких животных, запрещенных к содержанию дома. Нарушения выявили совместно с Росприроднадзором и Россельхознадзором, сообщает ведомство .

В 2025 году вступил в силу перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях, утвержденный правительством. Несмотря на это, в интернете свободно продавались рыси, пумы, лисы, волки, крокодилы и королевские питоны — цена за особь доходила до сотен тысяч рублей.

По искам прокуроров Краснодарского края, Московской области и Москвы объявления признаны запрещенными к распространению и заблокированы. Вопрос охраны животного мира остается на контроле Генпрокуратуры.

В феврале 2025 года в Москве спасли выставленного на продажу львенка за 260 тысяч рублей. Объявление о продаже трехмесячной львицы заметили неравнодушные люди на одном из онлайн-сервисов.

В начале апреля 2025 года домодедовские таможенники нашли в микроавтобусе клетки с экзотическими животными. Груз прилетел из киргизского Оша в Жуковский. В восьми клетках было 374 волнистых попугая, 20 корелл и 20 неразлучников — на них документы нашлись. Но в поддоне обнаружили еще 8 попугаев и 40 сухопутных черепах.

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