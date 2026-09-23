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Подросток пронес тесак в школу в Уфе и угрожал детям

Восьмиклассник из Уфы вооружился тесаком и угрожал им другим школьникам, сообщает Mash Batash .

Предварительно, парень дождался троих подростков из параллели возле поста охраны. Затем он достал оружие и начал размахивать им перед сверстниками.

Школьники в панике разбежались и обратились за помощью к взрослым. Руководству школы удалось урегулировать конфликт, но на место все равно вызвали правоохранителей.

По информации пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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