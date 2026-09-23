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Мытищинский школьник стал дипломантом Всероссийской премии

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

15-летний Игорь Кирюхин, ученик мытищинского лицея № 34, получил диплом II степени Всероссийской премии «Крылатый Сириус». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Направление — «Русский ренессанс», номинация — «Художественное слово. Стихи». Финал прошел во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, его участниками стали школьники 7-11 классов со всей России.

Юным мастерам художественного слова нужно было показать не только знание текста, но и артистизм, выразительность речи, сценическую культуру и умение передать эмоции зрителю. Игорь достойно прошел все испытания на таком высоком уровне и получил заслуженную награду.

Развитие туристической инфраструктуры и подготовка кадров для отрасли ведутся в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи