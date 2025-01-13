Министр иностранных дел Венгрии назвал удар Киева по «Турецкому потоку» угрозой

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Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность в связи с атакой, совершенной Киевом на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток», сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что эта атака несет серьезную угрозу суверенитету стран, которые импортируют энергоресурсы через этот маршрут.

Сийярто отметил, что действия Киева следует рассматривать как опасность для независимости тех государств, которые зависят от данного источника поставок энергии.

Ранее ВСУ нанесли удар по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».