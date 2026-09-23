«Мособлгаз» запустил в Подмосковье круглосуточного ИИ-помощника «Огонек»

Компания «Мособлгаз» запустила на своем сайте ИИ-помощника «Огонек». Он круглосуточно отвечает на вопросы абонентов в свободной форме, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Виртуальный помощник «Огонек» начал работать на главной странице сайта mosoblgaz.ru. Пользователь может задать вопрос в диалоговом окне, не разыскивая нужный раздел сайта. Сервис анализирует запрос по базе знаний и актуальным страницам портала и выдает пошаговый ответ со ссылками. Если вопрос нетиповой, помощник предложит обратиться к профильному специалисту поддержки.

Например, «Огонек» может ответить на вопрос ветерана труда о льготе на установку котла. Для этого он использует базу знаний и нормативные документы, а в ответе дает ссылки на нужные разделы портала.

«Новый помощник общается с людьми на понятном языке, круглосуточно. Он построен на отечественной технологии искусственного интеллекта, которая позволяет анализировать запросы в свободной форме. Важно, что запросы, требующие обработки персональных данных, в том числе передачи показаний счетчиков, не входят в задачи «Огонька» — этот функционал остается в Личном кабинете клиента в целях информационной безопасности. Мы видим большой потенциал в развитии таких ассистентов и планируем расширять их возможности», — рассказал заместитель директора по цифровой информации АО «Мособлгаз» Андрей Бельсков.

Помощник предназначен для консультаций и оформления заявок. При запахе газа, аварии или другой угрозе безопасности жителям необходимо сразу звонить по номеру 112.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.