Мособлгаз обеспечил газом 70 домов в округе Коломна к осени 2026 года

Мособлгаз 22 сентября подключил к газу еще два дома в деревне Щепотьево городского округа Коломна. Сейчас газом отапливаются 70 домов деревни, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Мособлгаз подключил к газу еще два дома в деревне Щепотьево. Один из жителей, Дмитрий, подал заявку по программе социальной газификации 29 июля. Через полтора месяца газ пустили в его дом.

Ускорить работы помогла бесплатная услуга «Быстрая догазификация». Она позволяет подключить дом за несколько недель, если дом и участок соответствуют условиям программы, а житель готов оперативно принять работы.

Второй подключенный дом принадлежит жителю Щепотьева, который находится в зоне СВО и имеет статус ветерана боевых действий. Дом газифицировали с помощью региональных мер поддержки. Работы по подключению оборудования приняла его супруга Светлана. Теперь семья пользуется газовым отоплением и новой варочной панелью.

Газ пришел в деревню благодаря региональной программе строительства газопроводов и федеральной программе бесплатного подведения газа к участкам. Первые подключения в Щепотьеве начались 22 декабря 2025 года. Сейчас Мособлгаз бесплатно подвел газопроводы к 87 участкам, газом отапливаются 70 домов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.