Скинул 55 млн: Киркоров пытается продать элитную квартиру в центре Москвы

Народный артист России Филипп Киркоров снизил цену на свою четырехкомнатную элитную квартиру на Арбате на 55 млн рублей. Сейчас апартаменты выставлены за 185 млн, но покупателя нет уже седьмой месяц, сообщает Mash .

Жилье находится в ЖК «Филипповский» в Филипповском переулке. В комплексе — многоуровневая охрана, видеонаблюдение и пропускной режим. Внутри — спальня, кабинет, комнаты для персонала, два санузла, две гардеробные и кладовая.

Сейчас квартира выставлена за 185 млн рублей. Это ниже рыночной стоимости. Только за последнюю неделю Киркоров уступил 15 млн, а общая скидка достигла 55 млн.

В одном из интервью артист рассказывал, что купил эту квартиру больше 20 лет назад за 4,5 млн долларов. Внутри все сделано по мотивам любви короля поп-эстрады к роскоши — много зеркал, золота и цветной мозаики.

Ранее Киркоров продал свой особняк в Майами дочери за 100 долларов — в 41 тысячу раз дешевле реальной стоимости. Это было сделано, чтобы гарантировать ей право на гражданство США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.