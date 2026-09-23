В Ступине 26 сентября проведут день открытых дверей центра онкопомощи

Жители Ступина смогут 26 сентября пройти диспансеризацию и обследование на онкологические заболевания в центре амбулаторной онкопомощи Ступинской больницы. Запись не требуется, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

День открытых дверей пройдет 26 сентября с 9:00 до 14:00 во взрослой поликлинике Ступина по адресу: ул. Чайковского, 7, к. 2. Жители округа смогут пройти диспансеризацию и обследование на онкологические заболевания без предварительной записи.

Врач-эндоскопист Ступинской больницы, кандидат медицинских наук Марина Борисовна Долгова рассказала, что диспансеризация включает анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом. Он помогает выявить людей, у которых есть риск рака толстой кишки.

«Рак толстой кишки занимает третье место по распространенности среди онкологических заболеваний и третье место по смертности. К сожалению, чаще всего его выявляют на запущенных стадиях, когда помочь пациенту крайне сложно и дорого. Но избежать этого можно, если вовремя пройти колоноскопию», — рассказала врач.

По словам специалиста, людям старше 50 лет стоит проходить колоноскопию хотя бы раз в пять лет. Во время исследования врачи могут удалить полипы — предшественники рака толстой кишки. Это предупреждает более 60% случаев возможного развития заболевания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.