В Дубне за две недели от гриппа привились почти 3 тыс жителей

Почти 3 тыс. взрослых и детей в Дубне сделали прививки от гриппа за первые две недели вакцинации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

За первые две недели вакцинации от гриппа в Дубне привились почти 3 тыс. человек. Прививки делают во взрослых и детских поликлиниках, детских садах и школах. Медики также выезжают в трудовые коллективы городских организаций.

Для взрослых используют современные отечественные вакцины, для детей — «Флю-М», «Гриппол плюс» и «Ультрикс Квадри». Перед прививкой каждого пациента осматривает терапевт или педиатр. К вакцинации допускают только при отсутствии противопоказаний.

«Вакцинация остается важной мерой профилактики. Главная задача — не просто избежать болезни, а сформировать коллективный иммунитет. Даже если привитый человек столкнется с вирусом, болезнь протекает в легкой форме, без пневмонии или обострения болезней. Это реальная защита для тех, кто больше всего в группе риска — детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями», — сказала врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.

Записаться на бесплатную вакцинацию можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», на региональном портале Госуслуг «Здоровье», по номеру 122, в приложении «Добродел Здоровье» или в регистратуре поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.