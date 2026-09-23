Специалисты соццентра «Орехово-Зуевский» представляют округ на Всероссийском кинофестивале «Шередарь»

Четвертый год подряд на Всероссийском кинофестивале «Шередарь» Орехово-Зуевский округ представляют специалисты социального центра «Орехово-Зуевский». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дважды они становились победителями и один раз призерами конкурса киноработ.

В этом году на курс были присланы работы из 54 уникальных населенных пунктов: Чувашии, Башкортостана, Карелии, Хабаровского края, Крыма, ДНР и ЛНР, Республики Беларусь.

Помимо Москвы и Петербурга, активно участвовали Владимир, Нижний Новгород, Белгород, Брянск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Киров и Керчь.

В шорт-лист конкурса попали сразу три работы сотрудников медиаотдела, в которых рассказывается о работе «Империи ремесел», о жизни долголетов в деревне Савинская и об истории создания центра. Материалы претендуют на победу в разных номинациях.

XX юбилейный кинофестиваль «Шередарь» проходит с 16 по 20 сентября. Победителей скоро объявят.

Развитие туристической инфраструктуры и подготовка кадров для отрасли ведутся в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.