«Кошелька» Зеленского пытались убить в Израиле, но перепутали дом
Украинский олигарх Игорь Коломойский* в суде заявил о несостоявшемся покушении на бизнесмена Тимура Миндича, которого называли «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Неудачная попытка убийства, по его словам, произошла в Израиле 28 ноября, сообщает «Страна.ua».
Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и фигурант громкого коррупционного скандала в украинской энергетике, ранее покинул страну и выехал в Израиль.
В ходе судебного заседания Коломойский* заявил, что нападение было попыткой покушения, а подозреваемые уже находятся под арестом.
«Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранили домработницу», — цитирует Коломойского* украинское издание.
По словам олигарха, покушение не состоялось по ошибке: нападавшие якобы перепутали дома. Тем не менее, в результате произошедшего пострадала домработница.
Игорь Коломойский* пообещал предоставить больше подробностей об обстоятельствах нападения на ближайших судебных заседаниях, запланированных на 11 и 12 декабря.
Тимур Миндич заочно арестован на Украине.
Ранее Коломойский* называл Миндича «идиотом и чертом».
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.