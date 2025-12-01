На Украине заочно арестовали «кошелек» Зеленского Тимура Миндича

сегодня в 22:00

Украинский суд принял решение о заочном аресте предпринимателя Тимура Миндича, известного как «кошелек» украинского президента Владимира Зеленского. О заочном аресте сообщили СМИ, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости».

Поскольку Миндич находится за пределами Украины, мера пресечения была избрана в его отсутствие. Судебное заседание проходило без участия прессы.

По данным следствия, Миндич является организатором группы, занимавшейся получением и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем через коррупционные схемы в энергетической отрасли.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака после того, как коррупционный скандал разгорелся. По данным источников, прежде чем уйти, Ермак устроил украинскому лидеру получасовую истерику.

