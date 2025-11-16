Коломойский* назвал «кошелька» Зеленского «идиотом и чертом»

сегодня в 20:59

Украинский олигарх Игорь Коломойский* выразил сомнения относительно причастности соратника президента Владимира Зеленского, Тимура Миндича, к разработке коррупционной схемы, назвав его «идиотом и чертом», сообщает РЕН ТВ .

По мнению Коломойского*, у доверенного лица Зеленского не было достаточного уровня интеллекта для самостоятельной разработки подобного коррупционного плана.

«То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии», — подчеркнул олигарх.

По его мнению, бегство Миндича с территории Украины могло быть вызвано опасениями за свою жизнь, исходящими от настоящих организаторов коррупционных действий, стремящихся избавиться от свидетелей.

10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого многие считают близким другом и «кошельком» лидера киевского режима Владимира Зеленского. Миндич подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Предприниматель долгое время сотрудничает с Зеленским, начиная с совместной работы в студии «Квартал-95». Также он имеет тесные связи с украинским олигархом Игорем Коломойским*.

12 ноября был задержан руководитель службы безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона долларов. На фоне развернувшегося скандала министр юстиции Украины Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук предоставили прошения об увольнении с занимаемых должностей.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

