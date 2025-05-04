Фицо назвал неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес гостей Москвы в День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес гостей российской столицы считает неприемлемыми, пишет РИА Новости .

«Я на празднование 80-летия годовщины (Победы в Москве — ред.) еду. Точка. По моему мнению, это неприемлемые вещи ( угрозы Зеленского — ред.)», — сказал Фицо.

При этом Фицо подчеркнул, что если в этот же день в Киеве будут какие-либо праздничные мероприятия, то Словакию на них представит специальная делегация.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность лидерам иностранных государств, которые намереваются посетить Москву в День Победы.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Москве планируют посетить главы 19 стран мира. Одним из них станет председатель КНР Си Цзиньпин, который принял соответствующее приглашение президента РФ Владимира Путина.