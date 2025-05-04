Си Цзиньпин принял приглашение Путина и приедет в Москву на День Победы

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Москву в период с 7 по 10 мая. Кремль сообщил, что глава КНР принял приглашение президента России Владимира Путина поучаствовать в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Великой Победы.

«В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении Кремля.

После торжественных мероприятий и по итогу предстоящих переговоров Россия и Китай планируют подписать ряд документов, в том числе межправительственной направленности.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заболел и попал на больничную койку, и его визит в Москву на празднование Победы в Великой Отечественной войне оказался под вопросом. Однако позднее министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что Вучич сдержит слово и приедет в Москву на 9 Мая.