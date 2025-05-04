Глава Минфина Сербии: Вучич сдержит свое слово и поедет в Москву

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что президент Сербии Александр Вучич сдержит свое слово и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву 9 мая, сообщает РИА Новости .

«…зная его, с учетом того, что он держит слово, что будет там (в Москве — прим. ред.), то он свое слово сдержит», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Вучич планировал встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, когда находился во Флориде. Но состоялась ли эта встреча, не уточняется. Позднее Вучич вернулся в Сербию из-за состояния здоровья и был госпитализирован.

Сербский лидер Александар Вучич ранее подчеркнул, что его планы посетить Россию в День Победы сейчас более популярны в ЕС, чем украинский конфликт и перебои с электричеством в Европе.

По его словам, звучащие со стороны представителей ЕС угрозы ввести санкции, если он отправиться на парад, не заставят его отказаться планов по поездке в Москву.