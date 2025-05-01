Вучич заявил, что приедет в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы

Сербский лидер Александар Вучич подчеркнул, что его планы посетить Россию в День Победы сейчас более популярны в ЕС, чем украинский конфликт и перебои с электричеством в Европе, сообщает ТАСС .

По его словам, звучащие со стороны представителей ЕС угрозы ввести санкции, если он отправиться на парад, не заставят его отказаться планов по поездке в Москву.

Президент добавил, что если бы в Сербии на сутки отключили бы электричество, то власти стары уже бы повесили.

«Сербия находится на европейском пути и не свернет с него, я готов принять любые санкции. Я сказал (президенту России Владимиру) Путину, что приеду в Россию 9 мая», — уточнил Вучич.

Он подчеркнул, что данное слово обязывает, он дал его также и сербскому народу.

Также на мероприятия в честь 80-летия Победы в ВОВ в российскую столицу прибудут председатель КНР Си Цзиньпин, лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Палестины Махмуд Аббас, Кубы Мигель Диас-Канель, Республики Сербской Милорад Додик и Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и многие другие.