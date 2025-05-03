Вучич госпитализирован в военно-медицинскую академию после визита в США

Президент Сербии Александр Вучич прервал командировку в США из-за плохого самочувствия, вернулся на родину и был госпитализирован в военно-медицинскую академию в связи с состоянием здоровья, сообщает Mash .

Что именно произошло с сербским президентом, что ему потребовалась госпитализация в Белграде, не уточняется. В офисе президента Сербии пока так и не сообщили, что произошло, а также состоялась ли встреча Вучича с американским лидером Дональдом Трампом или нет. Главы государства должны были провести переговоры.

Есть вероятность, что Вучич пропустит Парад Победы в Москве, несмотря на то, что ранее заявлял об обязанности сдержать слово перед сербским народом и российским президентом Владимиром Путиным. Тогда Вучич обещал приехать в российскую столицу 9 мая, несмотря на угрозы Еврокомиссии, что этот визит осложнит прием Сербии в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Вучич почувствовал себя плохо в США и отменил все запланированные рабочие встречи.