Президент Сербии Вучич заболел во время визита в США

Сербский президент Александр Вучич досрочно вернется в родную страну из рабочей поездки в США из-за плохого самочувствия. Соответствующее решение глава Сербии принял после консультации с медиками, пишет Life.ru .

Предварительно известно, что Вучич почувствовал себя плохо, когда прибыл в американский штат Флорида. В США сербский лидер должен был провести несколько рабочих мероприятий, но все их отменили в связи с его самочувствием.

Чем именно заболел Вучич, не уточняется. Офис президента в Белграде оказался недоступным для запросов журналистов вне рабочее время.

Известно, что во время командировки в США Вучич планировал встретиться в том числе с американским президентом Дональдом Трампом. На момент публикации заметки неизвестно, встретились ли лидеры двух стран или их переговоры перенесены.

Ранее Вучич заявлял, что планирует посетить Россию в День Победы. По словам сербского президента, возможные санкции его не пугают, а слово, данное сербскому народу и президенту РФ Владимиру Путину он обязуется сдержать.